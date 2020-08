PlayStation Plus: disponibili da oggi i nuovi giochi PS4 gratis di agosto

Sono disponibili da oggi entrambi i giochi PS4 gratis di agosto per gli abbonati PS Plus. Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered è stato pubblicato già da qualche giorno, arriva ora anche Fall Guys Ultimate Knockout.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout compongono la lineup Instant Game Collection PS Plus di questo mese e potranno essere scaricati gratis fino al 31 agosto, dal giorno successivo saranno disponibili i nuovi giochi PS Plus di settembre 2020.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered include la campagna (il multiplayer non è presente) riveduta e corretta del secondo episodio della serie Modern Warfare uscito originariamente nell'autunno 2009 mentre Fall Guys Ultimate Knockout è un party game online con supporto per 60 giocatori in contemporanea.

A luglio, per festeggiare i dieci anni di PlayStation Plus Sony ha regalato 10 euro agli abbonati PS Plus, selezionando casualmente i fortunati, senza un criterio legato agli anni di iscrizione o al numero di ore giocate in multiplayer, ad esempio. Anche ad agosto resterà disponibile il pacchetto bonus PlayStation Plus di Rogue Company che offre vari contenuti digitali per il gioco in questione, tra cui moneta virtuale da spendere liberamente nello store online.