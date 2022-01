PlayStation Plus: disponibili da oggi Persona 5 Strikers, DiRT 5 e Deep Rock Galactic

A partire da martedì 4 gennaio gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare gratis i nuovi giochi di gennaio 2022 per PS4 e PS5, sono tre i nuovi titoli disponibili da oggi per il download sulle console di casa Sony.

La lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022 include Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e DiRT 5. Il primo è un musou/action RPG sequel di Persona 5 mentre Deep Rock Galactic è uno shooter co-op Sci-Fi a base di alieni, infine DiRT 5 è l'ultimo episodio della celebre serie racing di Codemasters.

Tre giochi molto diversi da loro ma tutti molto interessanti, un buon inizio anno per PlayStation Plus in attesa di scoprire cosa ci riserverà il 2022, anno che dovrebbe vedere il debutto del nuovo abbonamento Project Spartacus, secondo i rumor questa nuova sottoscrizione debutterà in primavera e includerà i vantaggi di PlayStation Plus e PlayStation Now, permettendo anche di accedere ad una selezione di vecchi classici per le console Sony.

Vedremo come si evolverà la situazione, nel frattempo dalla tarda mattinata di oggi (in genere lo store italiano si aggiorna tra le 12:00 e le 13:00) potrete scaricare gratis Deep Rock Galactic, DiRT 5 e Persona 5 Strikers. Buon download!