PlayStation Plus: disponibili le ultime ricompense gratis del 2022, sono per free to play

Sony ha deciso di distribuire doni fino alla fine dell'anno e, in prossimità del Natale, ha aggiornato per l'ennesima volta il catalogo di ricompense esclusive che gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium possono riscattare gratuitamente.

Fall Guys Ultimate Knockout

Si comincia con il nuovo bundle di Fall Guys Ultimate Knockout, il buffo battle royale ispirato a Takeshi's Castle che solo di recente è passato al modello free to play. Riscattando il DLC, potrete ottenere una serie di bonus gratis all'interno del gioco, così da personalizzare l'aspetto dei protagonisti.

Il pacchetto di Fall Guys Ultimate Knockout comprende i seguenti oggetti:

Cappello da felino rapido (parte superiore)

Stivali da felino rapido (parte inferiore)

Casco da gattonauta (parte superiore)

Stivali da gattonauta (parte inferiore)

Un grande passo (festeggiamento)

2300 Kudos

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Super Animal Royale

La seconda ricompensa è invece dedicata ad un free to play meno popolare rispetto a Fall Guys, ovvero Super Animal Royale. I giocatori di questo battle royale a base di animali armati fino ai denti possono infatti riscattare un pacchetto contenente abiti e mimetiche per le armi da utilizzare nel corso della Stagione 6 e quelle future.

Il bundle di Super Animal Royale comprende i seguenti oggetti:

AK blu e nero

JAG-7 blu e nero

Katana blu e nera

Vestito blu e nero

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

In attesa di scoprire cosa ci attenderà nel corso del prossimo anno, vi ricordiamo che sono ora disponibili i giochi gratis per gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022. Per chi non lo sapesse, inoltre, un leak potrebbe aver svelato i giochi PS Plus Essential di gennaio 2023, tra i quali sembrerebbe esserci anche Star Wars Jedi Fallen Order.