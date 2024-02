PlayStation Plus: il nuovo DLC gratis è per Call of Duty Warzone e MW3

Continua ad aggiornarsi il catalogo dei vantaggi per gli abbonati a PlayStation Plus, che a partire da oggi possono riscattare senza costi aggiuntivi anche un pacchetto di contenuti extra per gli ultimi Call of Duty.

Per celebrare il lancio della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, Activision e Sony hanno infatti pubblicato l'ormai tradizionale Pacchetto Combattimento, intitolato Decomposizione. Come avrete già immaginato, questo bundle permette di ottenere un'altra variante dell'operatrice Lockpick ed una serie di contenuti aggiuntivi, tra i quali spiccano due progetti per le armi.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che si possono ottenere riscattando il pacchetto:

Skin Operatore per Lockpick

2 progetti arma

Portafortuna

Adesivo

Biglietto da visita

Emblema

Questo è invece il link utile per eseguire il riscatto del bundle sullo store Sony:

Una volta eseguito il riscatto direttamente da console, dall'app ufficiale o dalla versione browser del PS Store, potrete trovare tutti i contenuti sbloccati nei menu di gioco.

Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di sbloccare anche il pacchetto esclusivo di The Finals per gli abbonati a PlayStation Plus, che permette di ottenere una serie di skin per armi e gadget nel frenetico sparatutto free to play.