PlayStation Plus: domani l'annuncio dei giochi gratis di gennaio, ricapitoliamo i leak

Poco prima di Natale un leak ha svelato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2023, manca sempre meno all'annuncio di Sony e per questo abbiamo deciso di fare un riassunto degli ultimi leak sui giochi PS Plus di gennaio.

Stando al leak di billbil-kun di Dealabs (fonte estremamente affidabile, come dimostrato dalle anticipazioni corrette diffuse negli ultimi due anni) gli abbonati PlayStation Plus Essentials potranno scaricare a gennaio tre nuovi giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Giochi gratis PlayStation Plus gennaio 2023

Star Wars Jedi Fallen Order PS5 e PS4

Fallout 76 PS4

Axiom Verge 2 PS5 e PS4

Se avete seguito le nostre previsioni sui giochi gratis di gennaio per PlayStation Plus saprete che Star Wars Jedi Fallen Order era proprio uno dei giochi da noi pronosticati per il primo mese dell'anno. Al gioco di Guerre Stellari si aggiungono sempre secondo il celebre leaker, Fallout 76 di Bethesda e l'indie Axiom Verge 2.

Sarà vero? L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2023 è previsto per il pomeriggio di mercoledì 28 dicembre alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali cambiamenti improvvisi dovuti alle festività di fine anno, imprevisti che comunque non dovrebbero verificarsi anche tenendo conto di quanto accaduto negli scorsi anni in questo particolare periodo dell'anno.