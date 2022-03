PlayStation Plus: due giochi gratis al mese invece di tre con il nuovo abbonamento?

La presentazione del nuovo abbonamento PlayStation Plus porta con se alcuni dubbi, uno dei quali riguarda il numero dei giochi gratis mensili per gli abbonati. Attualmente sono tre (o quattro, con bonus)... diventeranno due?

Sul PlayStation Blog, Sony riporta che il piano PlayStation Plus Essentials (8.99 euro al mese o 59.99 euro l'anno) offrirà "gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus" e tra questi si citano due giochi scaricabili al mese.

Due? Attualmente i giochi gratis della Instant Game Collection sono tre, questo vuol dire che da giugno gli abbonati base avranno un gioco in meno ogni mese? La situazione non è chiara e potrebbe trattarsi di un semplice errore, oppure Sony considera come opzione "regolare" due giochi gratis al mese mentre il terzo viene offerto come bonus?

Potrebbe in realtà non cambiare nulla rispetto ad oggi e la stessa Sony parla degli "stessi vantaggi", per quanto dubbia la frase potrebbe essere stata solamente espresso in un modo non troppo chiaro, ma di fatto la situazione potrebbe restare invariata.

Un leak dei giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 svela l'arrivo di Hood Outlaws and Legends, Slay the Spire e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated mentre a marzo la lineup include ARK Survival Evolved, Ghost of Tsushima Legends, Ghostrunner e Team Sonic Racing, per un totale di quattro giochi.