PlayStation Plus: quanto dura God of War Ascension?

Uscito nel 2013 su PlayStation 3, God of War Ascension è una delle avventure di Kratos meno ricordate in assoluto e in effetti al lancio il gioco venne accolto tiepidamente da pubblico e critica, registrando vendite al di sotto delle aspettative.

Oggi è possibile (ri)giocare God of War Ascension tra i giochi PS3 del catalogo PlayStation Plus e il titolo è stato riscoperto da decine di migliaia di giocatori che all'epoca si erano persi questo prequel, vuoi perché uscito alla fine del ciclo vitale di PlayStation 3, vuoi perché forse la formula aveva stancato e il pubblico era in cerca di nuove emozioni.

Quanto dura God of War Ascension?

Come detto, se siete abbonati al "nuovo" PlayStation Plus trovate God of War Ascension nella sezione giochi PS3 da giocare via Cloud in streaming. Se volete avventurarvi nuovamente nell'Olimpo, dovete considerare una run di almeno 8/10 ore se puntate a finire la campagna mentre se l'obiettivo è completare il gioco al 100% le ore necessarie salgono fino a 13/14, difficile però superare queste tempistiche.

Idealmente possiamo dire che per completare la campagna servono circa 8 ore "correndo", tempo che sale a circa dieci ore se prendiamo il gioco con più calma, bisognerà aggiungere altre due/tre ore per completare tutto al 100%.