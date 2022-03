PlayStation Plus: c'è anche l'abbonamento Deluxe, ma non in Italia

Ormai è noto: il nuovo PlayStation Plus avrà tre diversi livelli di abbonamento, quello che molti non hanno notato però è la presenza di un tier denominato Deluxe, che andrà a sostituire il Premium in alcuni paesi.

Come sottolineato da Sony, PlayStation Plus Deluxe sarà disponibile solamente in alcuni mercati selezionati: "per i mercati in cui non è disponibile lo streaming nel cloud, offriremo PlayStation Plus Deluxe a un prezzo inferiore rispetto al livello Premium con un catalogo di grandi classici delle generazioni PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Sono inclusi anche i vantaggi dei livelli Essential ed Extra. I prezzi locali variano in base al mercato."

In Italia questo livello di abbonamento non sarà disponibile e i giocatori potranno scegliere tra i tier Essentials, Extra e Premium, ecco i prezzi del nuovo abbonamento PlayStation Plus da giugno 2022. Come confermato da Sony, inoltre, PlayStation Now non esiste più, gli abbonamenti 12 mesi e 3 mesi sono già stati tolti dal commercio e gli abbonamenti Now attivi verranno convertiti in PlayStation Plus Premium per i restanti mesi della sottoscrizione.

Cosa cambia per chi è già abbonato a PlayStation Plus? Gli abbonamenti attuali resteranno attivi a livello Essentials, senza alcun cambiamento rispetto ad oggi.