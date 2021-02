PlayStation Plus, c'è Final Fantasy 7 Remake tra i giochi gratis di marzo? Il rumor

Come sicuramente tutti voi avrete notato, alle 17:30 di questo pomeriggio Sony non ha effettuato l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2021. La presentazione della nuova selezione era come sempre attesa per l'ultimo mercoledì del mese, ma la finestra temporale è trascorsa senza alcun cenno da parte di Sony.

Mentre continuiamo ad attendere pazientemente, in rete si sta facendo largo un'indiscrezione secondo la quale tra i giochi gratis di marzo ci sarà nientepopodimeno che Final Fantasy 7 Remake: a metterla in giro è stato "Shpeshal Ed", co-presentatore del podcast XboxEra, quindi una personalità decisamente più vicina al mondo Xbox che a quello PlayStation. Su Twitter ha scritto: "Se non avete ancora comprato Final Fantasy 7 Remake, assicuratevi di essere iscritti a PlayStation Plus a marzo".

Che sia proprio così? Al momento Sony tace e non abbiamo in alcun modo la possibilità di verificare la sua affermazione. Ciò che è certo, è che l'inclusione di un gioco del calibro di Final Fantasy 7 Remake nella selezione di PlayStation Plus risulterebbe senza dubbio insolita: si tratta di un gioco tripla A uscito da meno di un anno, che sul PlayStation Store non ha ancora subito un taglio del prezzo iniziale, e che anche con gli sconti non è mai stato offerto a meno di 34,99 euro. Al momento non possiamo far altro che attendere l'annuncio da parte di Sony, che dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese: i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio verranno infatti rimossi il primo marzo.