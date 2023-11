PlayStation Plus: c'è un problema con le offerte Black Friday, i giocatori sono arrabbiati

Da quando abbiamo pubblicato le offerte PlayStation Plus per il Black Friday, ci avete segnalato più volte che queste sono sbagliate, i prezzi non sono giusti e non corrispondono a quanto vedete poi effettivamente sullo store al momento del rinnovo della sottoscrizione. Ma cosa è successo esattamente?

La campagna promozionale di Sony recita: "risparmia fino al 30% su 12 mesi di abbonamento PlayStation Plus. Abbonati ora a PlayStation Plus e usufruisci di un enorme sconto per il Black Friday sul piano di abbonamento di 12 mesi a tua scelta."

Si parla anche di sconti fino al 25% per i clienti già abbonati a PlayStation Plus che vogliono estendere la propria sottoscrizione o per chi volesse effettuare l'upgrade: sconto del 25% passando da Essential a Extra e sconto del 30% passando da Extra e Premium.

Qualcosa però non sta funzionando nel verso giusto e molte persone non riescono ad accedere allo sconto o visualizzano prezzi diversi rispetto ad esempio a quelli segnalati dalle principali testate italiane e internazionali. Il servizio clienti di PlayStation ha risposto ad un membro di Reddit che "le offerte sono cucite su misura dal reparto marketing" rivelando come gli sconti non siano uguali per tutti, ogni giocatore dovrà quindi accedere allo store per visualizzare una offerta su misura che a quanto pare varia in base a tanti fattori al momento non chiari. Ma sarà vero? Si tratta di un errore o effettivamente le offerte sono variabili e personalizzate per ogni cliente?

Una situazione piuttosto caotica in realtà, che sta generando confusione sia tra coloro che vorrebbero sottoscrivere un nuovo abbonamento, sia tra chi intende rinnovare o effettuare l'upgrade della propria sottoscrizione.