PlayStation Plus senza esclusive al day one: Jim Ryan spiega perché

Il nuovo PlayStation Plus è finalmente stato annunciato da Sony, ed esattamente come preannunciavano i rumor ci saranno tre tipi di abbonamento tra cui poter scegliere al cui interno saranno inclusi vantaggi e contenuti bonus.

Ciò che invece sarà completamente assente all'interno del servizio sono le esclusive al day one, cosa che invece Microsoft continua ad assicurare con Xbox Game Pass. Intervistato da GamesIndustry.biz, il CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha spiegato il motivo per cui Sony ha deciso di escludere i titoli first party al day one dall'abbonamento a PlayStation Plus.

"Sentiamo di aver avviato un buon circolo virtuoso con gli studi in cui l'investimento offre successo, il che consente ancora più investimenti, e quindi ancora più successo. Ci piace questo ciclo e pensiamo che anche ai nostri giocatori piaccia".

Ryan ha poi approfondito la questione, specificando che con i giochi inclusi al day one nel catalogo di PS Plus, Sony non trarrebbe abbastanza profitto da reinvestire successivamente in altre grandi produzioni first party.

"Per quanto riguarda il mettere i nostri giochi in questo servizio, o in uno qualsiasi dei nostri servizi, al alla loro pubblicazione... Come ben sapete, questa non è una strada che noi abbiamo mai percorso in passato. E non è una strada che percorreremo con questo nuovo servizio. Riteniamo che se dovessimo farlo con i giochi che realizziamo con i PlayStation Studios, quel circolo virtuoso verrà interrotto. Il livello di investimento che dobbiamo fare nei nostri studi non sarebbe possibile e pensiamo che l'effetto a catena sulla qualità dei giochi che realizziamo non sarebbe qualcosa che gli utenti desiderano".



Jim Ryan, in ogni caso, non esclude future variazioni nell'offerta di PS Plus, dal momento che l'industria del gaming è in continua evoluzione e tutto potrebbe cambiare da un istante all'altro. Nessuno si sarebbe immaginato, ad esempio, che esclusive del calibro di Days Gone, God of War e Horizon Zero Dawn sarebbero un giorno arrivate anche su Steam.

Tra i primi giochi disponibili a giugno col nuovo PS Plus abbiamo Marvel's Spider-Man e Returnal.