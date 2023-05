PlayStation Plus: escono oggi i nuovi giochi gratis di maggio per PS4 e PS5

Sono finalmente disponibili da oggi, martedì 2 maggio, i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2023, scaricabili su PlayStation 4 e PlayStation 5 fino al prossimo 6 giugno. Ecco quali sono i giochi del mese PS Plus per le due console Sony.

A maggio gli abbonati PlayStation Plus (qualsiasi livello, che sia Essential, Premium o Extra) possono scaricare Chivalry 2, GRID Legends e Descenders. Nello specifico, GRID Legends pesa 46.646 GB su PS4 e 38.803 GB su PS5, Chivalry 2 pesa 23.945 GB su PS4 e 22.401 GB su PS5 e infine Descenders pesa 6.682 GB.

Vi ricordiamo inoltre che dal 9 maggio diremo addio alla PlayStation Plus Collection e quindi a una selezione di classici per PlayStation 4 come Bloodborne, The Last of Us Remastered, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition e Until Dawn. Il 16 maggio invece più di 30 giochi salutano il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium tra cui Pathfinder Kingmaker Definitive Edition, Last Day of June, Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy, Left Alive, Star Ocean First Departure R, Resident Evil, Shenmue 3 e Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition.

PlayStation Plus ha raggiunto 47.4 milioni di abbonati al 31 marzo 2023, idealmente l'aggiunta dei piani Extra e Premium non ha portato a nuovi abbonati, il numero degli iscritti è rimasto invariato rispetto al 31 marzo 2022.