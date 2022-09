PlayStation Plus: escono oggi i giochi gratis di settembre per PS4 e PS5

Quando escono i giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2022? I nuovi giochi del catalogo PS Plus sono disponibili da martedì 6 settembre per gli abbonati Essentials, Extra e Premium.

A partire dalle tarda mattinata del 6 settembre gli abbonati possono scaricare i giochi PlayStation Plus di settembre 2022, che resteranno disponibili fino al primo lunedì di ottobre. Questo mese gli iscritti possono giocare con Need for Speed Heat per PS4, Granblue Fantasy Versus per PS4 e Toem per PS5.

Dal 20 settembre arrivano anche i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium, in questo caso la lista è certamente più lunga e include Deathloop (PS5), Assassin's Creed Origins (PS4), Watch Dogs 2 (PS4), Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 (PS4 e PS5), Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 e PS5), Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4), Spiritfarer (PS4), Chicory A Colorful Tale (PS4), Rabbids Invasion (PS4), Rayman Legends (PS4) e Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition (PS4).

Ma non solo, perché sempre dal 20 settembre gli abbonati Premium possono scaricare una selezione di classici per PS1, PS3 e PSP: Syphon Filter 2 (PS1), The Sly Cooper Collection (PS3), Sly Cooper Ladri nel Tempo (PS3), Bentley's Hackpack (PS3), Toy Story 3 (PSP) e Kingdom of Paradise (PSP).