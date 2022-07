PlayStation Plus Essential: su Amazon l'abbonamento da 3 mesi è in super offerta

Ottima promozione su Amazon per abbonarsi al nuovo servizio PlayStation Plus Essential per 3 mesi: sono acquistabili le vecchie PlayStation Plus Cards da 3 mesi a 18,99 euro (1 auro di sconto aggiuntivo una volta inserite nel carrello).

Appena verranno riscattate nel PlayStation Store, si trasformeranno in automatico nell'abbonamento PlayStation Plus Essential da 3 mesi, con un risparmio di ben 6 euro dal prezzo di listino di 24,99 euro. Se siete interessati ad acquistarle, vi consigliamo di non esitare, essendo relative al vecchio abbonamento non sappiamo per quanto tempo saranno disponibili. Molto probabilmente si tratta delle ultime scorte di magazzino, potrebbero terminare anche in pochi minuti come durare per qualche ora/giorno.

Clicca qui per acquistare 3 mesi di PlayStation Plus Essential da 3 mesi a soli 18,99 euro su Amazon



Amazon provvederà a spedire la card per posta, sarà poi sufficiente grattare la striscia argentata, rivelare il codice e poi riscattarlo direttamente nel PlayStation Store, non è quindi previsto l'invio del codice digitale via mail.

Una volta attivato, l'abbonamento vi permetterà di ottenere subito (entro il 1 agosto) Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Arcageddon. Dal 2 agosto i giochi verranno sostituiti con Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Yakuza Like A Dragon e Little Nightmares.