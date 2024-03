PlayStation Plus Essential: annunciati i giochi 'gratis' di aprile, c'è un gioco Microsoft

Come promesso, Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024, disponibili per il download su PS4 e PS5 a partire da martedì 2 aprile, subito dopo le festività di Pasqua.

Questo mese gli abbonati Essential (e di conseguenza, Extra e Premium) possono scaricare tre giochi tra questi anche Immortals of Aveum, sparatutto in Unreal Engine 5 uscito la scorsa estate e snobbato dal grande pubblico. Adesso i giocatori hanno la possibilità di riscoprire questo shooter "magico" (per saperne di più ecco la nostra recensione di Immortals of Aveum) ma non solo perché tra i giochi del mese trovano spazio anche Minecraft Legends e l'indie Skul The Hero Slayer. Siete soddisfatti della lineup del mese?

PlayStation Plus Essential aprile 2024

Immortals of Aveum

Minecraft Legends

Skul The Hero Slayer

Ricordatevi che fino al primo aprile compreso siete ancora in tempo per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di marzo tra i quali troviamo SIFU, F1 23, Hello Neighbor 2 e Destiny 2 La Regina dei Sussurri. A metà aprile inoltre Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium del mese, uno dei quali già confermato: si tratta di Star Wars Rebel Assault II The Hidden Empire presto in arrivo su PlayStation Plus Premium.