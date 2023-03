PlayStation Plus Essential: annunciati i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di aprile

Come previsto, Sony ha annunciato oggi i nuovi giochi gratis PlayStation Plus per gli abbonati Essential: questo mese gli abbonati di livello base possono scaricare tre giochi per PS4 e PS5, ecco quali sono!

Il primo non è una sorpresa ed è Meet Your Maker, gioco disponibile nel catalogo PlayStation Plus sin dal giorno del lancio. A questo titolo si aggiungono Sackboy Una Grande Avventura e Tales of Iron.

Giochi gratis PlayStation Plus aprile 2023

Meet Your Maker PS4 e PS5

Tailes of Iron PS4 e PS5

Sackboy Una Grande Avventura PS5 e PS4

Ricordatevi che i tre nuovi giochi PlayStation Plus Essential sono disponibili per il download da martedì 4 aprile e fino al primo maggio compreso. Più avanti nel corso del mese, Sony annuncerà anche i giochi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, al momento questi non sono noti e verranno rivelati più avanti ad aprile. Fino al 3 aprile 2023 inoltre è possibile scaricare i giochi PlayStation Plus di marzo 2023: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein.

E tu cosa ne pensi? Sei soddisfatto della lineup PlayStation Plus Essential di aprile 2023 oppure no? Faccelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti, commentando con il tuo gioco preferito del terzetto.