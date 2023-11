PlayStation Plus Essential: annunciati i nuovi giochi di novembre, c'è anche Dragon Ball

Come previsto, Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023, disponibile per il download a partire da martedì 7 novembre e fino al primo lunedì di dicembre. Ecco i tre nuovi giochi presto in arrivo per gli abbonati.

Questo mese gli iscritti a qualsiasi livello PlayStation Plus possono scaricare gratis Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite, tre giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare gli amanti dei rispettivi generi.

PlayStation Plus Essential novembre 2023

Mafia II Definitive Edition

Aliens Fireteam Elite

Dragon Ball The Breakers

Mafia II Definitive Edition è la versione rimasterizzata del secondo episodio della serie di 2K Games, Aliens Fireteam Elite e Dragon Ball The Breakers invece sono due giochi fortemente incentrati sulla co-op e pensati per essere giocati in multiplayer, ideali quindi nelle fredde serate autunnali passate in casa. Siete soddisfatti delle novità proposte per gli iscritti Essential, oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.



Sony inaugura così con tre giochi PS4 e PS5 il mese di novembre, restiamo ora in attesa di scoprire quali nuovi giochi sono in arrivo per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, la lineup completo verrà svelata nella seconda metà del mese.