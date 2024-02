PlayStation Plus Essential annunciati: a marzo ci sono ben quattro nuovi giochi

Come promesso, Sony ha annunciato oggi i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024, scaricabili a partire dalla prossima settimana su PS4 e PS5 da tutti gli abbonati PS Plus, non solo con profilo Essential ma anche dai membri iscritti a Extra e Premium.

La lineup dei giochi PlayStation Plus Essential include questo mese quattro giochi: SIFU, Destiny 2 La Regina dei Sussurri, F1 23 e Hello Neighbor 2.

Giochi PlayStation Plus marzo 2024

SIFU PS4 e PS5

F1 23 PS5 e PS4

Hello Neighbor 2 PS5 e PS4

Destiny 2 La Regina dei Sussurri PS5 e PS4

Si tratta di quattro titoli molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare gli amanti dei rispettivi generi. Oltre al brutale action SIFU troviamo F1 23 per gli amanti della Formula Uno, Hello Neighbor 2 per chi ama i giochi carichi di mistero e infine Destiny 2 La Regina dei Sussurri, ideale per prepararsi all'arrivo di Destiny 2 La Forma Ultima, in arrivo il prossimo emse di giugno.

Tutti i nuovi giochi PlayStation Plus Essential sono disponibili per il download a partire da martedì 5 marzo. Fino ad allora potete scaricare i giochi gratis PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 tra i quali citiamo Foamstars di Square Enix, Steelrising e Rollerdrome.