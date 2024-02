PlayStation Plus Essential: arrivano i giochi 'gratis' di febbraio, pronti da scaricare

A partire da oggi, martedì 6 febbraio, sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, scaricabili su PS4 e PS5 fino al primo lunedì di marzo compreso. Siete pronti? Ecco cosa vi aspetta!

Tra i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 ci sono Foamstars, Rollerdrome e Steelrising. In particolare Foamstars di Square Enix esce oggi in esclusiva sulle console PlayStation ed è disponibile nel catalogo PS Plus Essential sin dal lancio, in questo modo non faticherete a trovare milioni di giocatori subito disponibili

Giochi PlayStation Plus Essential febbraio 2024

Foamstars - dimensione sconosciuta

Rollerdrome - 8.1GB

Steelrising PS5 - 35GB

Oltre ai giochi citati qui sono è già disponibile anche uno speciale Fall Guys Icons Pack dedicato ai personaggi e alle mascotte PlayStation che potete scaricare liberamente e utilizzare per personalizzare la vostra icona del profilo giocatore.

La prossima settimana Sony terrà l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024. Al momento non ci sono leak o rumor che svelano in anticipo i nuovi giochi in arrivo ma con ogni probabilità prima del reveal qualche anticipazione potrebbe arrivare da parte dei "soliti" insider.

Ricordiamo infine che se siete abbonati a PlayStation Plus Premium, a febbraio potete provare gratis Marvel's Spider-Man 2 per due ore grazie alla nuova prova gratuita offerta da Sony.