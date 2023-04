PlayStation Plus Essential: arrivano oggi i nuovi giochi gratis di aprile

Annunciati a fine marzo, i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023 sono ora disponibili per il download su PS4 e PS5, scaricabili dagli abbonati di livello Essential e tier superiori.

Questo mese gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare tre giochi, tra cui Meet Your Maker al day one (il gioco esce oggi, martedì 4 aprile), Sackboy Una Grande Avventura e Tails of Iron.

PlayStation Plus nuovi giochi gratis aprile 2023

Meet Your Maker PS4 e PS5

Sackboy Una Grande Avventura PS4 e PS5

Tails of Iron PS4 e PS5

Tre giochi molto diversi tra loro ma che sapranno sicuramente soddisfare i gusti degli appassionati dei rispettivi generi. Sackboy A Big Adventure è un gioco di piattaforme colorato e vivace ideale per grandi e piccini, Meet Your Maker è un curioso esperimento che fonde le anime di più generi mentre Tails of Iron conquisterà sicuramente gli appassionati del genere Metroidvania.

I giochi sono disponibili da oggi e fino al primo maggio compreso, più avanti nel corso del mese Sony annuncerà anche i giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2023, al momento non ci sono ancora indizi, leak o rumor legati al catalogo giochi PS Plus per i due abbonamenti di livelli superiore, bisognerà quindi attendere qualche giorno per saperne di più.