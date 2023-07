PlayStation Plus Essential: disponibili ora i nuovi giochi gratis di luglio per PS4 e PS5

A partire da oggi, martedì 4 luglio, gli abbonati PlayStation Plus (di qualsiasi livello: Essential, Extra e Premium) possono scaricare i nuovi giochi PS Plus Essential di luglio 2023 per PS4 e PS5.

Questo mese sono tre i giochi previsti per gli iscritti al servizio, disponibili per il download fino al primo lunedì di agosto: parliamo di Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered di Remedy e Endling Extinction is Forever.

I giochi PlayStation Plus Essential di giugno invece non sono più disponibili a partire da oggi, dunque non avete più la possibilità di aggiungere Jurassic World Evolution 2, NBA 2K23 e Trek to Yomi alla vostra libreria giochi su PS4 e PS5. Di seguito, le dimensioni dei singoli giochi:

Call of Duty Black Ops Cold War

PlayStation 4 166,3 GB

PlayStation 5 255,2 GB

Alan Wake Remastered

PS4 58,9 GB

PS5 25,5 GB

Endling Extinction is Forever

PlayStation 4 4,8 GB

PlayStation 5 2,1 GB

Tre giochi molto diversi tra loro ma ugualmente interessanti: Call of Duty Black Ops Cold War è l'ultimo esponente della serie omonima, Alan Wake Remastered è la riedizione del gioco Remedy uscito nel 2010 su Xbox 360 e PC mentre Endling Extinction is Forever è una produzione indipendente di grande spessore, che non faticherà a conquistare gli appassionati di giochi fiabeschi e storie magiche.