PlayStation Plus Essential, Extra e Premium in forte sconto con i Days of Play 2023

Come avrete letto sulle nostre pagine, Sony ha appena annunciato i Days of Play 2023, iniziativa grazie alla quale anche gli abbonamenti a PlayStation Plus verranno venduti in forte sconto.

Nel periodo compreso fra il 2 ed il 12 giugno 2023, infatti, i giocatori potranno abbonarsi o rinnovare il proprio abbonamento al servizio Sony ad un prezzo di favore. Tutti i videogiocatori potranno sfruttare uno sconto del 25% valido sugli abbonamenti da 1, 3 o 12 mesi nel caso in cui volessero effettuare un upgrade, ovvero per eseguire il passaggio da Essential a Premium/Extra o da Premium a Extra.

Lo stesso sconto sarà valido anche per tutti gli altri, ma in questo caso funzionerà esclusivamente per gli acquisti degli abbonamenti da 12 mesi. Se quindi siete utenti con un abbonamento in corso o state per abbonarvi per la prima volta, dovrete necessariamente acquistare la versione da 12 mesi del PlayStation Plus per usufruire della promozione.

Per chi non lo sapesse, nel periodo dei Days of Play 2023 si potranno acquistare anche giochi e accessori in forte sconto e nei prossimi giorni sarà possibile scoprire quali titoli aderiranno all'iniziativa sul PlayStation Store.

Sapevate che gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium sono oltre 14 milioni?