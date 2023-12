PlayStation Plus Essential gennaio 2024: per un noto leaker ci sarà un colorato action RPG

Manca ormai poco all'annuncio dei giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential nel mese di gennaio 2024. Nel frattempo, un famosissimo leaker ha svelato uno dei titoli che potrebbero far parte dell'aggiornamento.

Stiamo parlando di billbil-kun, un profilo X/Twitter che nel corso degli ultimi mesi non ne ha mai sbagliata una. In questo caso, però, l'account social non parla di un vero e proprio leak, ma di una sua previsione: secondo lui, a gennaio 2024 gli abbonati al servizio potranno giocare senza costi aggiuntivi il colorato Nobody Saves the World, un action RPG degli stessi autori dei due Guacamelee.

Sebbene il post sia quindi una semplice previsione, è molto probabile che l'insider sappia qualcosa e non possa dirlo in maniera esplicita. Dopotutto si tratta di un prodotto molto specifico e non escludiamo che, come già accaduto in passato, billbil-kun sia venuto a conoscenza in anticipo della line-up mensile.

In ogni caso non manca molto per scoprire se questa ipotesi del profilo social sia fondata o meno, visto che nel corso del primo pomeriggio arriverà il classico post di Sony PlayStation con l'elenco di giochi che gli utenti potranno scaricare all'inizio dell'anno.

