PlayStation Plus Essential: ecco i giochi 'gratis' di gennaio, c'è A Plague Tale Requiem

Come promesso, Sony ha annunciato oggi i nuovi giochi PlayStation Plus di gennaio 2024, scaricabili dagli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium. Dal 2 gennaio arrivano tre giochi per PS4 e PS5, ecco quali sono.

Come anticipato da Billbil-kun, Nobody Saves The World è uno dei giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024, a questo si aggiungono anche A Plague Tale Requiem e Evil West.

Giochi PlayStation Plus Essential gennaio 2024

A Plague Tale Requiem PS5

Evil West PS4 e PS5

Nobody Saves the World PS4 e PS5

Sony inaugura così il 2024 di PlayStation Plus, con tre titoli molto diversi tra loro ma ugualmente interessanti per gli appassionati dei rispettivi generi, download che non deluderanno chi ama i giochi di azione e avventura. Inoltre arriva anche uno speciale PlayStation Plus Pack per Warframe, il pacchetto Syrinx Collection include i seguenti contenuti:

Syrinx Chest Plate

Syrinx Shoulder Plates

Syrinx Leg Plates

Baza Rifle

Cassowar Polearm

Storm Color Palette

Essential Base Damage Mod Bundle

Essential Critical Damage Mod Bundle

2x Orokin Catalysts

170 Platinum

7-Day Affinity Booster

7-Day Credit Booster

Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ricordatevi che fino al primo gennaio siete ancora in tempo per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023 tra cui troviamo LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable.