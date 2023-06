PlayStation Plus Essential: i giochi gratis di luglio rivelati da un leak

Sony si prepara a rivelare i i giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023 in data odierna 28 giugno 2023 alle ore 17:30 italiane, ma come ormai succede regolarmente in queste occasioni un leak dovrebbe aver già rivelato in anticipo quali giochi saranno dati il prossimo mese agli abbonati al servizio Sony.

Attraverso un post su Twitter il noto insider billbil-kun rivela quali sono i 3 giochi gratis di luglio 2023, elencati di seguito con le relative versioni:

Call of Duty Black Ops Cold War - PS5 e PS4

- PS5 e PS4 Alan Wake Remastered - PS5 e PS4

- PS5 e PS4 Endling Extinction is Forever - PS5 e PS4

Nelle nostre previsioni e speculazioni sui giochi PlayStation Plus di luglio 2023 avevamo citato proprio Alan Wake Remastered come titolo che avrebbe fatto parte dell'elenco Essential del prossimo mese, così da far riscoprire ai giocatori il primo capitolo della serie targata Remedy Entertainment ai fan in attesa del debutto di Alan Wake II il prossimo ottobre. COD Black Ops Cold War è invece l'episodio di Call Of Duty risalente al 2020, sviluppato da Treyarch nonché quinto titolo della serie Black Ops, mentre Endling Extinction is Forever è un'avventura survival che ci fa impersonare l'ultima volpe rimasta sulla Terra, in lotta per far sopravvivere i suoi piccoli.

Nonostante la regolare frequenza con cui si verificano questi leak a tema PlayStation Plus prima degli annunci ufficiali, per il momento è comunque bene prendere con le pinze quanto rivelato da billbil-kun: appuntamento oggi alle 17:30 per scoprire in via ufficiale quali saranno i giochi Essential gratis di luglio 2023.