PlayStation Plus Essential: giochi di luglio annunciati oggi ma ancora niente leak

Sony si appresta ad annunciare i nuovi giochi PlayStation Plus di luglio 2023 per PS4 e PS5, il reveal è atteso per oggi pomeriggio (mercoledì 28 giugno) all 17:30 ora italiana, tra poche ore quindi scopriremo la lineup PS Plus Essential del prossimo mese.

I nuovi giochi in arrivo saranno disponibili per il download (da parte degli abbonati Essential e di conseguenza Extra e Premium) a partire dalla tarda mattinata di martedì 4 luglio, scaricabili fino al primo lunedì di agosto compreso.

Purtroppo, come accade spesso in questi ultimi mesi, non ci sono ancora leak o rumor sui nuovi giochi PlayStation Plus, vi rimandiamo dunque alle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023 con l'ipotesi del debutto di FIFA 23 e magari Alan Wake Remastered, noi però speriamo anche in un gioco tra Little Nightmares 2, Cult of the Lamb o Tunic. Siamo dei sognatori? Può darsi... nel pomeriggio sapremo se almeno uno dei giochi che abbiamo citato entrerà o meno nel catalogo PlayStation Plus Essential di luglio 2023.

Nel frattempo potete ancora scaricare gratis i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023, fino a lunedì 3 luglio trovate disponibili per il download tre giochi PlayStation 4 e PlayStation 5: Trek To Yomi, NBA 2K23 e Jurassic World Evolution 2.