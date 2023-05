PlayStation Plus Essential: imminente l'annuncio dei nuovi giochi gratis, ecco la data

Sony non ha annunciato i giochi PlayStation Plus di giugno durante il PlayStation Showcase del 24 maggio e questo vuol dire solo una cosa: l'annuncio delle novità del catalogo PS Plus Essential è previsto per questa settimana.

Stando così le cose i giochi PlayStation Plus Essential verranno annunciati il 31 maggio alle 17:30 ora italiana, seguendo così un calendario ormai consolidato da molto tempo. L'ultimo giorno del mese scopriremo quali giochi arriveranno nell'offerta PlayStation Plus Essential a partire dal primo martedì di giugno 2023 e disponibili fino al primo lunedì di luglio.

Nel momento in cui scriviamo un leak ha svelato in anticipo un gioco PS1 PlayStation Plus Premium di giugno mentre non ci sono dettagli per i titoli Essential, per i quali vi rimandiamo alle nostre previsioni e speculazioni sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2023.

L'annuncio non è troppo lontano e non è escuso che nelle prossime ore potremmo imbatterci in leak e anticipazioni a opera dei "soliti" insider che ormai da tempo rivelano in anticipo i nuovi giochi PlayStation Plus.

Lo sapevate? PlayStation Plus Extra e Premium hanno oltre 14 milioni di abbonati, un risultato raggiunto in dieci mesi di presenza sul mercato, mentre gli abbonati PlayStation Plus Essential sono oltre 30 milioni su PS4 e PS5.