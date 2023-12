PlayStation Plus Essential: oggi l'annuncio dei nuovi giochi 'gratis' di gennaio

Mancano poche ore all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024: Sony si prepara a svelare la lineup dei giochi "gratis" del primo mese del nuovo anno proprio nella giornata di oggi, mercoledì 27 dicembre.

Appuntamento dunque fissato per il 27 dicembre alle 17:30 ora italiana, i nuovi giochi saranno poi disponibili per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dalla tarda mattinata di martedì 2 gennaio e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di febbraio compreso, in attesa di essere sostituiti il giorno successivo dai giochi PlayStation Plus di febbraio 2024.

Avete ancora gli ultimi giorni del 2023 per poter scaricare e aggiungere alla libreria i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023, tra i quali troviamo LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable, disponibili per il download fino a lunedì primo gennaio compreso.

Noi come accade ogni mesie abbiamo ipotizzato i giochi gratis PlayStation Plus Essential di gennaio 2024, prevedendo l'arrivo di titoli come Marvel Midnight Suns, Tiny Tina's Wonderlands e un gioco indipendente tra gli acclamati Cult of the Lamb e Tunic. Per sapere se le nostre previsioni si riveleranno corrette dovremo attendere le 17:30 di oggi pomeriggio, solamente poche ore ci separano dall'annuncio ufficiale di Sony che inaugura la stagione 2024 di PlayStation Plus.