PlayStation Plus Essential: oggi l'annuncio dei giochi gratis di maggio

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, Sony svelerà ufficialmente i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2023 per PS4 e PS5, tra poche ore quindi ne sapremo di più sui giochi riservati agli abbonati PS Plus "base" il prossimo mese.

Al momento non ci sono purtroppo leak o anticipazioni di alcun tipo (che potrebbero tuttavia arrivare nel corso della mattinata o nel primo pomeriggio) noi vi proponiamo le nostre previsioni dei giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2023 con No More Heroes 3, Shredder's e Cult of the Lamb.

Intanto, è stato annunciato il primo gioco PlayStation Plus Extra e Premium di maggio, si tratta di Humanity in arrivo nel catalogo dei due abbonamenti di livello superiore a partire dal 16 maggio, al day one, senza costi aggiuntivi.

A maggio, Sony rimuoverà ben 36 giochi da PlayStation Plus Extra e Premium tra cui Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Injustice 2, LEGO Harry Potter Collection, Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition, Homefront The Revolution, Red Faction Guerrilla Re-Mars-Tered, Shenmue III, Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy, Left Alive, Star Ocean First Departure R, Resident Evil, Last Day of June, Virginia, Graveyard Keeper, Kona, Windbound, Metro Last Light Redux e Metro 2033 Redux.

Anche la PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile dal 9 maggio dopo oltre due anni e mezzo di onorato servizio.