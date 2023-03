PlayStation Plus Essential: oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di aprile

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis: i nuovi giochi PS4 e PS5 di aprile 2023 verranno annunciati oggi pomeriggio, tra poche ore scopriremo dunque la lineup PS Plus Essential del prossimo mese.

Appuntamento dunque alle 17:30 ora italiana, i nuovi giochi per gli abbonati PlayStation Plus Essential verranno pubblicati martedì 4 aprile e potranno essere aggiunti alla propria libreria entro il primo lunedì del mese di maggio.

Fino al 3 aprile compreso gli abbonati PlayStation Plus Essential possono scaricare Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein mentre sappiamo che Meet Yor Maker arriverà su PlayStation Plus ad aprile, tuttavia mancano ancora almeno altri due giochi per completare la selezione mensile.

Le previsioni giochi PlayStation Plus di aprile ci hanno visto citare giochi come Two Point Campus, The Quarry e Riders Republic, per scoprire se abbiamo avuto almeno in parte ragione non ci resta che attendere la seconda parte del pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo.

Nel frattempo potete scaricare gratis le ricompense PlayStation Plus di marzo tra cui nuovi pacchetti aggiuntivi per Fortnite e Fall Guys Ultimate Knockout. Ecco invece quali giochi abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium ad aprile, la lista include titoli come 2Dark, The Wonderful 101 Remastered e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, solamente per citarne alcuni.