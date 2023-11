PlayStation Plus Essential: oggi l'annuncio dei nuovi giochi 'gratis' per PS5 e PS4

Tra poche ore Sony annuncerà ufficialmente i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023, (almeno) tre nuovi giochi stanno per aggiungersi al catalogo PS4 e PS5, disponibili per il download dalla prossima settimana.

I nuovi giochi PS Plus Essential di dicembre verranno svelati oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana (o alle 16:30, se novembre non è stato un caso isolato) e potranno poi essere scaricati a partire da martedì 5 dicembre e fino al primo lunedì di gennaio compreso. Al momento non ci sono leak di alcun tipo ma chissà che non sia solo questione di ore prima che i "soliti" insider anticipino l'annuncio di Sony.

Dicembre è il mese delle feste, delle serate in famiglia e con gli amici, chissà dunque che Sony non decida di regalare party game per divertirsi in compagnia o giochi adatta ai più piccoli, come già accaduto in passato per il mese di dicembre.

Non ci resta che attendere la seconda metà del pomeriggio per scoprirlo, su Everyeye.it trovate anche l'elenco di tutti i giochi usciti su PlayStation Plus nel 2023 nei tier Essential, Extra e Premium: durante gli ultimi dodici mesi sono stati regalati decine di giochi, tra cui alcuni titoli disponibili al day one (pensiamo a Tchia o Teardown) e all'appello mancano ancora le novità di dicembre.