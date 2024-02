PlayStation Plus Essential: quanto pesano e quando escono i giochi di marzo?

Tra un partita e l'altra è di nuovo arrivato quel momento del mese: Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024. A questo giro l'elenco è più lungo del solito, dal momento che ai consueti tre titoli è andata ad aggiungersi anche un'espansione: ecco quando escono e quanto spazio occupano sulla memoria di PS4 e PS5.

Quando escono i giochi PlayStation Plus di marzo 2024?

I nuovi giochi per PlayStation Plus Essential di marzo 2024 sono EA Sports 1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 e l'espansione di Destiny 2 intitolata La Regina dei Sussurri. Gli abbonati potranno riscattarli e metterli in download senza alcun costo aggiuntivo a partire dalla mattinata di martedì 5 marzo. Ciò significa che lunedì 4 marzo rappresenterà l'ultimo giorno utile per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, ossia Foamstars, Steelrising e Rolledrome.

Quanto pesano i giochi PlayStation Plus di marzo 2024?

Ecco quanto spazio occupano su PlayStation 4 e PS5:

EA Sports F1 23 - PS4 77,56 GB | PS5 61,05 GB

Sifu - PS4 19,85 GB | PS5 10,14 GB

Hello Neighbor 2 - PS4 ~5 GB | PS5 ~4.5 GB

L'espansione La Regina dei Sussurri è già inclusa nel client di Destiny 2. Coloro che hanno già il gioco base installato (che ricordiamo essere free-to-play) non dovranno effettuare alcun download aggiuntivo dopo aver riscattato l'espansione grazie a PlayStation Plus. Tutti gli altri invece dovranno scaricare l'intero pacchetto, che complessivamente si aggira intorno ai 140 GB su PlayStation 5.