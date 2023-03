PlayStation Plus Essential: presto l'annuncio dei giochi gratis di aprile, ecco la data

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2023, questa settimana Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 per gli abbonati al livello base di PlayStation Plus. Ecco la data da segnare sul calendario.

Non manca molto e per fortuna l'attesa non sarà troppo lunga, i giochi PlayStation Plus di aprile verranno annunciati mercoledì 29 marzo alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai collaudato. I giochi verranno poi resi disponibili per il download dal 4 aprile e resteranno scaricabili a costo zero fino al primo lunedì del mese di maggio.

A marzo gli abbonati PlayStation Plus Essential possono scaricare Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein gratis su PS4 e PS5 mentre per quanto riguarda i giochi gratis PS Plus di aprile 2023 abbiamo già una conferma, ovvero Meet Yor Maker, gioco in arrivo il 4 aprile e incluso nell'offerta PlayStation Plus Essential sin dal day one.

Nelle nostre previsioni su giochi PlayStation Plus gratis di aprile abbiamo citato anche Riders Republic di Ubisoft, Two Point Campus di SEGA e l'horror The Quarry di Supermassive Games. Tra pochi giorni sapremo se le nostre previsioni si sono rivelate esatte e se abbiamo centrato almeno uno dei giochi in arrivo su PlayStation Plus Essential nel mese di aprile.