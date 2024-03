PlayStation Plus Essential: previsioni e speculazioni sui giochi di aprile 2024

Motivati dall'ennesima previsione azzeccata, che ci ha visti pronosticare con successo l'inclusione di Sifu tra i giochi PlayStation Plus Essential di marzo, torniamo alla carica provando a speculare su quelli che potrebbero essere i titoli di aprile 2024.

È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che Sony ha "regalato" una delle sue esclusive più grosse agli abbonati a PlayStation Plus Essential. Bisogna tornare indietro fino al giugno del 2022 per trovare God of War (o al 2023 se vogliamo metterci anche Sackboy: Una Grande Avventura e Dreams). Riteniamo che i tempi siano maturi per un'altra mossa del genere, dunque puntiamo su Marvel's Spider-Man (ancor meglio se in versione rimasterizzata per PS5). Il gioco non è attualmente presente nel catalogo di PlayStation Plus Extra e fungerebbe da buon trampolino di lancio per coloro che non hanno ancora acquistato il recente secondo episodio. Tra le altre grosse produzioni ci piace citare ancora una volta Forspoken, che a nostro modo di vedere ha buone probabilità di finire nel Plus prima o a poi.

A Sony piacciono anche i giochi multiplayer, cooperativi e live service, dunque a questo giro diciamo Dead Island 2, che compie un anno proprio ad aprile. Una bella alternativa sarebbe Exoprimal, che come il gioco a base di zombie trarrebbe senz'altro giovamento dall'iniezione di nuovi giocatori. Per la quota indie vogliamo strafare anche questo mese: Sony regala sempre belle soddisfazioni in tal senso, quindi dopo aver beccato Sifu puntiamo alto citando Tunic.

Prima di salutarvi, ricordiamo che l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024 è previsto nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo, mentre il lancio effettivo è atteso martedì 2 aprile.