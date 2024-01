PlayStation Plus Essential: previsioni e speculazioni sui giochi di febbraio 2024

Forti del mezzo successo di questo mese, che ci ha visti pronosticare l'arrivo di Tiny Tina's Wonderlands in PlayStation Plus Essential per poi ritrovarcelo in Extra e Premium, proviamo a fare altrettanto in vista dell'annuncio dei giochi di febbraio 2024.

Ormai conoscete a memoria la premessa che solitamente facciamo in contenuti come questo: riuscire a beccare una previsione non è affatto semplice in mancanza di informazioni concrete, dal momento che il catalogo al quale Sony può attingere è sconfinato e non sussistono regole ferree nella selezione dei videogiochi, tuttavia alcune tendenze ricorrenti ci danno la spinta sufficiente per cimentarci in speculazioni di questo tipo.

Dunque, quali potrebbero essere i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024? Sony ha dimostrato di avere il debole per i videogiochi ad alto budget che hanno fatto un tonfo sul mercato, dunque in occasione del suo primo anniversario puntiamo tutto su Forspoken. Nonostante il fallimento commerciale, l'esclusiva console PS5 di Square Enix e della defunta Luminous Productions è imperfetta ma tutto sommato godibile (leggete la nostra recensione di Forspoken, a tal proposito), dunque l'ingresso in PlayStation Plus potrebbe dargli la seconda chance che merita.

Dal momento che a Sony piacciono anche i giochi racing e quelli multiplayer, proviamo a prendere due piccioni con una fava dando il nostro secondo voto a Need For Speed Unbound. La nostra previsione ha anche un fondamento storico, dal momento i precedenti capitoli della serie sono già stati offerti agli abbonati, rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

E il terzo gioco? In una selezione Essential non può mancare un indie o una piccola produzione di qualità, dunque oltre a rinnovare le nostre previsioni e speranze per titoli come Tunic, Cult of the Lamb e Little Nightmares II, aggiungiamo anche Venba, un delizioso gioco narrativo che merita di essere conosciuto da un pubblico più vasto.