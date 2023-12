PlayStation Plus Essential: previsioni e speculazioni sui giochi di gennaio

Dopo l'exploit della scorse estate, che ci ha visti centrare in pieno la previsione di Alan Wake Remastered, negli ultimi mesi non abbiamo avuto la stessa fortuna. Ciononostante non ci arrendiamo e dopo aver accolto i giochi PlayStation Plus Essential di dicembre ci portiamo subito avanti provando a speculare sui nuovi titoli di gennaio 2024!

Ebbene, da quale possiamo cominciare? Negli ultimi tempi Sony ha dimostrato di avere un debole per le produzione tripla A di alto profilo ma caratterizzate da performance sul mercato tutt'altro che esaltanti. Ci riferiamo, in particolare, a giochi come Saints Row e The Callisto Protocol. Per il mese di gennaio 2024 scegliamo dunque di puntare su Marvel Midnight Suns, gioco di ruolo tattico dei creatori di XCOM: Enemy Unknown, XCOM 2 e Civilization VI che abbiamo premiato con un 9. Marvel e Sony hanno anche dimostrato di andare particolarmente d'accordo, quindi non vediamo particolari impedimenti.

Guardando alla storia di PlayStation Plus Essential, si annoverano anche molti videogiochi indipendenti di spessore, come Death's Door, Endling: Extintion is Forever, Trek to Yomi e Weird West, quindi a gennaio ci piacerebbe vedere qualcosa del calibro di Cult of the Lamb, che pure si è beccato un 9 sulle nostre pagine. Non ci dispiacerebbe neppure Tunic, che abbiamo già invocato qualche volta.

Solitamente a completare il terzetto di giochi mensili c'è un prodotto votato all'online: a tal proposito ci viene in mente Tiny Tina's Wonderlands, dato che il suo immediato predecessore è già stato offerto in passato.

Solo il tempo ci dirà se le nostre previsioni sono azzeccate: l'annuncio dei giochi per PlayStation Plus Essential di gennaio 2024 è previsto per la giornata di mercoledì 27 dicembre, dunque restate sintonizzati!