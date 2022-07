PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis PS4 e PS5 di agosto 2022

Con i giochi gratis di luglio per PlayStation Plus Essential già disponibili da due settimane e i nuovi titoli di luglio per PlayStation Plus Extra e Premium già annunciati e attesi per martedì, abbiamo provato a volgere lo sguardo verso il futuro e fare qualche previsione in merito alle novità del prossimo mese di agosto.

Riuscire ad anticipare le mosse di Sony è piuttosto difficile, dal momento che nella Instant Game Collection di PlayStation Plus Essential può finirci praticamente di tutto. Alcune dinamiche, in ogni caso, si ripresentano molto spesso, dunque basandoci su queste possiamo provare a fare qualche speculazione.

Negli ultimi anni Sony ha spesso regalato giochi al day one, ma dando un'occhiata al calendario abbiamo notato che non sono previste grosse uscite per il 2 agosto, giorno in cui verranno messi a disposizione i nuovi giochi gratis. Esclusa questa possibilità, ci sentiamo di puntare su un Call of Duty, per il semplice motivo che ci stiamo avvicinando all'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2. In più di un'occasione, negli anni scorsi, Sony e Activision hanno collaborato per regalare un gioco della serie in vista dell'uscita di un nuovo capitolo. Ad esempio, nell'agosto del 2020 è arrivato Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered mentre nel luglio del 2021 c'è stato Call of Duty: Black Ops 4. Ad agosto 2022, dunque, ci starebbe bene un titolo a scelta tra Call of Duty: Black Ops Cold War, già vecchio di due anni, oppure Call of Duty: Modern Warfare (2019), per preparare gli abbonati all'uscita del suo seguito.

PlayStation Plus ha inoltre dimostrato di avere un debole per i giochi sportivi al termine del loro ciclo vitale (vedi FIFA 22 a maggio), quindi potrebbe spuntare fuori NBA 2K22 in vista del debutto dell'episodio successivo. Dopotutto, ci sono anche stati dei precedenti importanti: NBA 2K16 a giugno 2016 ed NBA 2K20 a luglio 2020. Come ultimo azzardo, menzioniamo Outriders, dal momento che People Can Fly potrebbe avere tutto l'interesse a portare nuovi giocatori su Enoch dopo il lancio dell'espansione Wordslayer avvenuto a fine giugno.