PlayStation Plus Essential: previsioni e speculazioni sui giochi di maggio 2024

Mentre continuiamo a goderci i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024, abbiamo già provato a speculare facendo delle previsioni su quella che potrebbe essere la line-up del mese di maggio.

Mettendo a disposizione Immortals of Aveum nel mese di aprile, Sony ha confermato ancora una volta il suo debole per i giochi ambiziosi ma sfortunati sul mercato. Per questo motivo, a maggio puntiamo su Forspoken, che sembra avere il bollino PlayStation Plus appiccicato addosso fin da quando è uscito (e fallito dal punto di vista economico) l'anno scorso. Sony ha anche degli ottimi rapporti con Square Enix, dunque abbiamo come l'impressione che l'ingresso di Forspoken in Essential sia solo una questione di tempo.

La nostra seconda scelta ricade su Payday 3, simulatore di rapine multiplayer che sta faticando a ritagliarsi un ruolo sul mercato a causa delle scarse vendite e dell'ingombrante ombra del suo diretto predecessore. Grazie a PlayStation Plus potrebbe guadagnare tanti nuovi giocatori ed ottenere la visibilità tanto agognata. Per l'immancabile quota indie, dato che Sony non vuole proprio darci giochi come Tunic, Sifu e Cult of the Lamb che chiediamo a gran voce da molti mesi, a questo giro diciamo Neon White, un vero e proprio gioiellino spesso dimenticato che su queste pagine abbiamo premiato con un altisonante 9,5.

Non ci resta che attendere l'annuncio dei nuovi giochi di maggio 2024 per PlayStation Plus Essential per scoprire se abbiamo centrato almeno una delle nostre previsioni!

Su Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.