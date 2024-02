PlayStation Plus Essential: previsioni e speculazioni sui giochi di marzo 2024

I nuovi giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 sono disponibili al download da pochissimi giorni, ma a noi piace portarci avanti e abbiamo già provato a fare qualche previsione in vista dell'annuncio dei giochi mensili di marzo 2024.

Questo mese è toccato a Foamstars l'onore e l'onere di guidare la line-up di PlayStation Plus Essential, ma spesso e volentieri è capitato che Sony scegliesse dei giochi tripla A dallo scarso successo commerciale, come a voler dare loro una seconda chance. In tal senso, puntiamo ancora una volta su nomi come Forspoken, che ha da poco spento la prima candelina, e Marvel Midnight Suns, strategico sfortunato ma dotato di grandi qualità, oltre che di una licenza importante.

In seconda linea ci aspettiamo un titolo votato al multigiocatore, dunque le nostre previsioni ricadono su giochi come Exoprimal e Crime Boss Rockay City che beneficerebbero senz'altro di un aumento del numero dei giocatori attivi. La ciliegina sulla torta potrebbe essere rappresentata da un indie di qualità e stavolta vogliamo esagerare puntando su un nome del calibro di Sifu. L'eccellente action/picchiaduro di Sloclap compie due anni questo mese e non possiamo immaginare un modo migliore di festeggiare la ricorrenza...

Dovremo pazientare qualche altra settimana prima di scoprire se abbiamo centrato le previsioni, dal momento che l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024 è atteso mercoledì 28 febbraio. Nel frattempo possiamo continuare a dedicarci alla line-up del mese corrente, che oltre al già citato Foamstars include anche Rollerdrome e Steelrising.