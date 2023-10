PlayStation Plus Essential: previsioni e speculazioni sui giochi di novembre 2023

I giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023 sono arrivati da pochi giorni e immaginiamo che li abbiate appena cominciati, ma a noi piace portarci avanti e abbiamo già cominciato ad immaginare quali potrebbero essere i videogiochi che Sony regalerà a novembre 2023.

Riuscire a prevedere i nuovi giochi per PlayStation Plus Essential non è affatto semplice, trattandosi di una scienza tutt'altro che esatta che adesso deve tenere conto anche della variabile Extra/Premium, ma in qualche occasione ce l'abbiamo fatta. Provando ad immaginare quale potrebbe essere la line-up di novembre 2023, sapete a cosa abbiamo pensato? Che Sony non offre un suo first party di punta da un mucchio di tempo! Certo, c'è stato Dreams ad agosto (che nel frattempo se n'è anche andato in pensione), mentre ad aprile è arrivato Sackboy: Una Grande Avventura, ma noi parliamo di roba davvero grossa, al livello del God of War aggiunto a giugno 2022. Diciamo dunque Ghost of Tsushima, che ha debuttato ormai più di tre anni fa e che ormai si trova sicuramente in una fase di stallo delle vendite retail. Un gioco del genere donerebbe sicuramente grande prestigio a PlayStation Plus Essential, ricevendo il plauso di gran parte della comunità, specialmente in edizione Director's Cut. Non diciamo pure The Last of Us Part 2 (sarebbe fantastico, vero?) solo perché le ultimi voci lo danno in arrivo in PlayStation Plus Extra nei prossimi mesi.

Cosa dite, l'abbiamo sparata grossa? Può essere, ma davvero crediamo che Sony dovrebbe tornare a "regalare" i suoi prodotti di punta. Per la nostra seconda previsione diciamo invece Little Nightmares 2, che invochiamo da molto tempo. Il primo capitolo è già stato aggiunto mesi fa e PlayStation Plus è solito offrire giochi indipendenti di spicco (c'è Death's Door di agosto 2023 a testimoniarlo), dunque l'opera di Tarsier Studios ci starebbe incredibilmente bene - specialmente con Little Nightmares 3 in uscita nel 2024. Sulla stessa linea, spariamo come ultima previsione: Tunic. il piccolo gioiellino di Andrew Shouldice ci sembra fatto appositamente per PlayStation Plus Essential!