PlayStation Plus Essential: quando annunciano i giochi di gennaio 2024?

I giochi PlayStation Essential di dicembre 2023 non vi hanno soddisfatto appieno? Già non vedere l'ora di scoprire quali titoli verranno "regalati" a gennaio 2024? Aprite l'agenda e prendete nota, vi diamo quando verranno annunciati.

Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024?

Da anni Sony segue una routine che prevede l'annuncio dei nuovi giochi per PlayStation Plus Essential l'ultimo mercoledì del mese. In qualche occasione, per circostanze o necessità particolari, tale routine è stata stravolta, ma siamo abbastanza sicuri che questo mese andrà tutto secondo i piani. Per questo motivo, possiamo dirvi con una certa sicurezza che i giochi PlayStation Plus Essential di gennaio 2024 verranno annunciati mercoledì 27 dicembre 2023, come al solito alle 17:30 in punto sulle pagine del Blog istituzionale di casa PlayStation (al quale faremo puntualmente eco anche sulle nostre pagine).

Avete preso nota? Alla luce di ciò, possiamo anche dirvi che i titoli verranno poi effettivamente messi a disposizione per il download su PlayStation 4 e/o PS5 la settimana successiva, più precisamente nella mattinata di martedì 2 gennaio 2024.

Nel frattempo...

Nell'attesa, potete dare una chance ai giochi PlayStation Plus Essential di dicembre 2023, disponibili a partire dalle 17:30 di martedì 5 dicembre. La line-up di questo mese prevede LEGO 2K Drive (un racing game alla Mario Kart basato sui mattoncini danesi ed adatto a grandi e piccini), PowerWash Simulator (che è esattamente quello che dice di essere nel titolo, un simulatore di idropulitrice in prima persona) e Sable (un gioco d'avventura ed esplorazione ambientato in un mondo desertico costellato da relitti di astronavi e antiche meraviglie).