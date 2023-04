PlayStation Plus Essential: quando annunciano i nuovi giochi gratis di maggio 2023?

Sony ha da poco annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2023 ma è già tempo di guardare olltre e scoprire quando verranno annunciati i giochi PS Plus Essential di maggio.

La data da segnare sul calendario non è lontanissima ed è quella di mercoledì 26 aprile alle 17:30 ora italiana, mantenendo quella che ormai è una vera e propria tradizione, interrotta solo raramente a causa di festività e/o altri eventi imprevisti. I giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 1 maggio e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di giugno dagli abbonati Essential e di conseguenza anche dagli iscritti ai tier Extra e Premium.

Tra i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2023 troviamo Tails of Iron, Sackboy Una Grande Avventura e Meet Your Maker mentre non ci sono ancora rumor sulla prossima ondata di giochi gratis, tuttavia noi ci siamo divertiti ad elaborare le nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2023 ipotizzando l'arrivo di giochi come Shredder's, Cult of the Lamb e The Pathless di Annapurna Interactive. Tra i probabili candidati, anche No More Heroes 3 di Suda51. Non ci resta che aspettare la fine di aprile per l'annuncio ufficiale di Sony in merito ai nuovi giochi PS Plus.