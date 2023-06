PlayStation Plus Essential: quando annunciano i nuovi giochi di luglio? La data

La lineup PlayStation Plus Essential di giugno ha permesso agli abbonati di scaricare tre nuovi giochi per PS5 e PS4 e a luglio si replica: ma quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023? Ecco data e orario da segnare sul calendario.

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di luglio è previsto per l'ultimo mercoledì del mese, ovvero mercoledì 28 giugno alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai perfettamente collaudato e che solo rare volte ha subito modifiche nel corso degli anni.

Al momento non ci sono ancora leak, rumor o speculazioni ma su Everyeye.it trovate le previsioni dei giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023: noi abbiamo ipotizzato l'arrivo di un gioco sportivo come FIFA 23, di fatto l'ultimo gioco di FIFA prodotto da Electronic Arts dal momento che in autunno uscirà EA Sports FC, ma abbiamo pensato anche al possibile arrivo di Alan Wake 2 o Little Nightmares 2, per restare sul filone "oscuro".

Ma ne sapremo di più alla fine del mese, nel frattempo Sony si prepara ad annunciare i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno, l'annuncio è previsto per mercoledì 14 giugno anche in questo caso alle 17:30 ora italiana, salvo cambiamenti non annunciati e/o imprevisti.