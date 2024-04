PlayStation Plus Essential: quando annunciano i giochi di maggio 2024?

Che mese sarebbe senza l'arrivo di nuovi giochi in PlayStation Plus Essential? Aprile ha portato in dote Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul The Hero Slayer, ma tra non molto verrà già il momento di dare il benvenuto ai giochi mensili di maggio: ecco quando verranno annunciati!

Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2024?

In genere, Sony approfitta dell'ultimo mercoledì del mese per annunciare i videogiochi del mese successivo, ma questa volta le cose andranno diversamente. I nuovi giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2024 verranno annunciati mercoledì 1° maggio: la line-up completa apparirà alle 17:30 sulle colonne del Blog Ufficiale di PlayStation e sarà nostra premura riportarla anche su queste pagine.

I suddetti giochi verranno poi messi a disposizione per il download la settimana successiva, più precisamente nella mattinata di martedì 7 maggio. Ciò significa anche che lunedì 6 maggio rappresenterà l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024, ovvero i già citati Immortals of Aveum (PS5), Minecraft Legends (PS4 e PS5) e Skul The Hero Slayer (PS4). Se non li avete ancora aggiunti alla vostra raccolta, vi consigliamo di farlo prima che sia troppo tardi! Come tutti i giochi di PlayStation Plus Essential, una volta riscattati potrete giocarli per sempre, a patto che abbiate una sottoscrizione a Plus attiva.

