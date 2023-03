PlayStation Plus Essential: quando escono e quanto pesano i giochi gratis di aprile?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023 presto disponibili per il download su PS4 e PS5: ma quando escono e quanto pesano? Scopriamolo insieme.

I nuovi giochi per gli abbonati Essential sono disponibili da martedì 4 aprile e scaricabili fino a lunedì primo maggio compreso. Questo mese sono tre i giochi PS Plus Essential, ovvero Meet Your Maker, Sackboy Una Grande Avventura e Tails of Iron, tutti disponibili in doppia versione PS4 e PS5.

PS Plus Essential aprile 2023

Meet Your Maker PS4 e PS5 (peso non disponibile)

Sackboy Una Grande Avventura PS4 e PS5 (60GB)

Tails of Iron PS4 e PS5 (2GB)

Nel caso di Meet Your Maker le dimensioni non sono ancora note in quanto il gioco uscirà direttamente il 4 aprile, al day one su PlayStation Plus Essential. Sackboy A Big Adventure richiede circa 60 GB di spazio libero mentre Tails of Iron è un peso piuma con i suoi 2GB, c'è da dire però che queste dimensioni sono indicative e potrebbero variare su PS4 e PS5 in base alla presenza o meno di eventuali aggiornamenti.

Fino al 3 aprile compreso potete scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2023 per gli abbonati Essential, tra cui Battlefield 2042, Code Vein e Minecraft Dungeons.