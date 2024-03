PlayStation Plus Essential: quando escono e quanto pesano i giochi 'gratis' di aprile?

Puntuale come sempre, Sony ha approfittato dell'ultimo mercoledì del mese per annunciare una nuova infornata di giochi per PlayStation Plus Essential. Ecco quando escono e quanto pesano i nuovi titoli "gratis" di aprile!.

Quando escono i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024?

La line-up di aprile 2024 per PlayStation Plus Essential include Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer. L'attesa non sarà particolarmente lunga, dal momento che verranno messi a disposizione per tutti gli abbonati PlayStation Plus Essential (e piani superiori) a partire dalla mattinata di martedì 2 aprile fino a lunedì 6 maggio.

Ciò significa anche che lunedì primo aprile rappresenterà l'ultimo giorno utile per riscattare i giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024, ovvero SIFU, F1 23, Hello Neighbor 2 e Destiny 2 La Regina dei Sussurri. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di aggiungerli subito alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi. Giocatore avvisato, mezzo salvato!

Quanto pesano i giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024?

Immortals of Aveum : PS5 58,7 GB

: PS5 58,7 GB Minecraft Legends : PS4 7,6 GB - PS5 7 GB

: PS4 7,6 GB - PS5 7 GB Skul The Hero Slayer: PS4 3,8 GB

I nuovi giochi mensili per PlayStation Plus Essential non dovrebbero crearvi particolari grattacapi. Immortals of Aveum non può certamente essere definito un peso piuma, ma in giro ci sono tripla A di dimensioni ben maggiori e ormai dovreste essere abituati a gestire videogiochi nell'ordine di qualche decina di gigabyte. Minecraft Legends e Skul The Hero Slayer, dal canto loro, sono caratterizzati da dimensioni piuttosto contenute e facilmente gestibili.

