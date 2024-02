PlayStation Plus Essential: quando escono e quanto pesano i giochi gratis di febbraio 2024

I nuovi giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 stanno per arrivare: come di consueto, Sony li renderà disponibili a inizio mese per gli abbonati su PS4 e PS5. Ecco la data di uscita precisa e le dimensioni di ogni singolo gioco.

Questo mese tra i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 troviamo Foamstars di Square Enix, Rollerdrome e Steelrising, il primo al debutto assoluto e disponibile su PlayStation Plus sin dal day one, fissato per il 6 febbraio in esclusiva sulle console Sony.

Giochi PlayStation Plus Essential febbraio 2024

Foamstars - dimensione sconosciuta

Rollerdrome - 8.1GB

Steelrising PS5 - 35GB

Queste dimensioni possono variare in base alla presenza di eventuali aggiornamenti e/o altri contenuti aggiuntivi, dunque prendetela come indicazione utile ma destinata a possibili variazioni. I nuovi giochi PS Plus sono disponibili da martedì 6 febbraio e scaricabili fino al primo lunedì di marzo compreso, è invece già disponibile il Fall Guys Icons Pack dedicato ai personaggi e alle mascotte PlayStation.

Infine, ricordiamo che è previsto per la metà del mese l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024. Al momento non ci sono (ancora) leak o rumor a riguardo ma non è escluso che alcune anticipazioni possano arrivare nei prossimi giorni, in attesa del reveal ufficiale da parte di Sony.