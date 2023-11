PlayStation Plus Essential: quando escono e quanto pesano i giochi di novembre?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023, questo mese gli abbonati al servizio potranno scaricare tre giochi PS4 e PS5, tra cui un classico in versione rimasterizzata e due titoli fortemente orientati al multiplayer cooperativo.

Nello specifico, la lineup del mese appena iniziato include Mafia 2 Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite.

Giochi PlayStation Plus Essential novembre 2023

Mafia II Definitive Edition PS4 (compatibile PS5) - 25.14 GB

Aliens Fireteam Elite PS4 (compatibile PS5) 15.91 GB

Dragon Ball The Breakers PS4 (compatibile PS5) 9.21 GB

Le dimensioni indicate si riferiscono all'installazione "pulita" e potrebbero differire in base alla presenza o meno di eventuali update o aggiornamenti, dunque sono da prendere come un valore indicativo. I nuovi giochi PlayStation Plus Essential saranno disponibili per il download dal 7 novembre e fino al 4 dicembre compreso.

Ricordiamo inoltre che gli abbonati PlayStation Plus godono del 15% di sconto sui contenuti Sony Pictures Core a novembre mentre gli iscritti PS Plus Premium ottengono l'accesso anticipato agli episodi settimanali di Silent Hill Ascension, la nuova serie horror interattiva ambientata nell'universo di Silent Hill. Restiamo in attesa inoltre dell'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre, previsto per il 15 novembre e scaricabili dalla settimana successiva.