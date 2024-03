PlayStation Plus Essential: SIFU e F1 23 disponibili, arrivano i giochi 'gratis' di marzo

A partire da oggi, martedì 5 marzo, sono disponibili per il download i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024 per PS5 e PS4. Questo mese gli abbonati possono scaricare ben quattro nuovi giochi "gratis" tra cui SIFU.

SIFU, Destiny 2 La Regina dei Sussurri, F1 23 e Hello Neighbor 2, si compone così la lineup di giochi PlayStation Plus Essential (scaricabili anche dagli abbonati Extra e Premium) per il mese appena iniziato.

Giochi PlayStation Plus marzo 2024

SIFU PS4 e PS5

Hello Neighbor 2 PS5 e PS4

Destiny 2 La Regina dei Sussurri PS5 e PS4

F1 23 PS5 e PS4

I giochi citati resteranno disponibili per il download fino al primo lunedì di aprile compreso (ecco quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus di aprile 2024), il PlayStation Store italiano si aggiorna generalmente in tarda mattinata con i nuovi giochi del mese e contemporaneamente vengono rimossi i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, di conseguenza Foamstars, Rollerdrome e Steelrising non sono più disponibili per il download sulle console PS5 e PS4.

Adesso non ci resta che attendere l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium atteso per mercoledì 13 marzo, al momento non ci sono ancora leak o anticipazioni a riguardo ma con ogni probabilità i primi rumor si diffonderanno all'inizio della prossima settimana.