PlayStation Plus Essential: Sony annuncia i giochi di giugno per PS4 e PS5

Rispettando le tradizioni, Sony ha annunciato oggi i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023, anche il prossimo mese gli abbonati di livello base (e di conseguenza, Extra e Premium) potranno scaricare una selezione di giochi per PS4 e PS5.

Parliamo di Jurassic World Evolution 2, NBA 2K23 e Trek To Yomi, come di consueto invece i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023 verranno rivelati più avanti a metà mese. Tre giochi molto diversi tra loro, questo mese, ma sicuramente capaci di accontentare gli appassionati dei rispettivi generi, degno di nota l'arrivo di NBA 2K23, gioco piuttosto recente uscito lo scorso autunno e che viene proposto nel mese dei Playoff e delle finali di basket americano.

Giochi PlayStation Plus Essential giugno 2023

NBA 2K23 PS4 e PS5

Jurassic World Evolution 2 PS4 e PS5

Trek to Yomi PS4 e PS5

I nuovi giochi PS Plus Essential escono martedì 6 giugno su PlayStation Store e resteranno disponibili per il download fino al primo lunedì di luglio. Cosa ne pensate della selezione di Sony? Siete soddisfatto delle nuove aggiunte al catalogo PlayStation Plus Essential di giugno oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.



Avete tempo fino al 5 giugno per aggiungere i giochi PlayStation Plus di maggio alla vostra libreria, ovvero GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders.